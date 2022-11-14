Украина

Динамо снова потеряло очки в чемпионате. Очередное удаление центрбека и фантастический ляп Лонвейка позволили Колосу удержать ничью с киевлянами. Неправильные шипы, судейство, отсутствие Шапаренко – Мирча Луческу нашел ряд причин нулей Динамо.

Шахтер и Заря выдали феерическую перестрелку в скандальном матче УПЛ. СК Днепр-1 во второй раз в сезоне потерял очки, не сумев обыграть Ворсклу – курьезный гол и безумная концовка. Александрия в добавленное время перестреляла Верес, вырвав драматическую победу.

Металлист 1925 прервал безвыигрышную серию, одолев Ингулец. Дебютная победа для тренерского дуэта Эдмара и Голодюка. А вот наставник Ингульца потерял работу – клуб официально уволил Лавриненко. Это вторая отставка в сезоне УПЛ.

Наши за границей

Михаил Мудрик станет вторым рекордным трансфером в истории лидера АПЛ – безумная инвестиция после ужасного провала. Интер удержал победу над Аталантой в центральном матче Серии А – Руслан Малиновский получил целый тайм.

Богдан Леднев отдал 2 ассиста в Венгрии. Воспитанник Динамо в Индии забил невероятный гол ударом с 30-ти метров и чуть не оказался в эпицентре драки. Украинец поучаствовал в невероятном камбэке в чемпионате Бельгии.

Европа

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда МЮ чувствует себя преданным. Манчестер Юнайтед вырвал победу над Фулхэмом в открытой битве – бывший "дьявол" огорчил Тэн Хага, но юный герой сделал результат.

Милан в компенсированное время выиграл скандальную победу над Фиорентиной, сократив отставание от Наполи. Ювентус разгромил Лацио, поднявшись на третью позицию – туринцы выиграли в шестом матче подряд Серии А.