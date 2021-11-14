ЧМ-2022

В Европе прошли очередные поединки 9-го тура отбора. Финляндия в меньшинстве победила Боснию и Герцеговину – Украина получила самый плохой расклад на последний тур. Норвегия сенсационно потеряла очки и отдала Турции второе место. Нидерланды были в шаге от чемпионата мира, но пропустили дважды на последних минутах и ​​теперь сыграют решающий матч.

Франция вышла на Мундиаль, разбив Казахстан со счетом 8:0. Килиан Мбаппе оформил покер, а на матч последнего тура против Финляндии действующие чемпионы мира поедут уже без турнирной мотивации. Путевку в Катар завоевала и сборная Бельгии.

В Южной Америке Аргентина обыграла Уругвай и стала еще на шаг ближе к чемпионату мира.

Сборная Украины

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз букмекеров на решающий матч отбора к ЧМ-2022. "Сине-желтых" считают фаворитом, но не все так просто. Даже победы может оказаться мало – команда Петракова теперь зависит от результата матча Финляндии и Франции. Если финны выигрывают, то финишируют вторыми. Ничья в Хельсинки и победа Украины заставит считать разницу голов, которая пока тоже лучше у Финляндии. Если "сине-желтые" не выиграют, то не сыграют на чемпионате мира.

Украина U-17 одержала первую победу в отборе на Евро-2022 – "сине-желтым" нужен подвиг для продолжения борьбы.

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