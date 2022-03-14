Украина

Футболисты Миная будут тренироваться на базе Ювентуса. Юные игроки уже эвакуированы из Украины.

Андрей Павелко остается в Украине, хотя раньше появлялись слухи об отъезде президента УАФ.

"Ну не умею я удирать": легендарный бомбардир Карпат и Николаева не боится наступления орды, хотя предполагает ракетные удары.

Наши за рубежом

Андрей Ярмоленко забил эффектный гол после полутора лет молчания в АПЛ – украинец заплакал, а трибуны разразились овацией. Именно лидер сборной Украины стал игроком матча.

Виталий Миколенко впервые за 2 месяца вышел в стартовом составе на матч Премьер-лиги. Экс-динамовец создал супермомент, но Эвертон снова проиграл и рискует вылететь из элиты.

Руслан Малиновский провел слабый матч против Дженоа. Аталанта потеряла очки, ухудшив шансы финишировать в топ-4.

Мир

Массовая перестройка в ПСЖ. Клуб летом потеряет президента, спортдира, тренера и главную звезду.

Челси дожал Ньюкасл, Барселона разбила соперника, Интер и Рома спаслись от поражения на последних секундах игры.

Экс-форвард Динамо приговорен к 2 годам за изнасилование пьяной женщины.