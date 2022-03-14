Главные новости футбола 13 марта: Ярмоленко забил и стал героем, неудачи Миколенко с Малиновским
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 марта.
Украина
Футболисты Миная будут тренироваться на базе Ювентуса. Юные игроки уже эвакуированы из Украины.
Андрей Павелко остается в Украине, хотя раньше появлялись слухи об отъезде президента УАФ.
"Ну не умею я удирать": легендарный бомбардир Карпат и Николаева не боится наступления орды, хотя предполагает ракетные удары.
Наши за рубежом
Андрей Ярмоленко забил эффектный гол после полутора лет молчания в АПЛ – украинец заплакал, а трибуны разразились овацией. Именно лидер сборной Украины стал игроком матча.
Виталий Миколенко впервые за 2 месяца вышел в стартовом составе на матч Премьер-лиги. Экс-динамовец создал супермомент, но Эвертон снова проиграл и рискует вылететь из элиты.
Руслан Малиновский провел слабый матч против Дженоа. Аталанта потеряла очки, ухудшив шансы финишировать в топ-4.
Мир
Массовая перестройка в ПСЖ. Клуб летом потеряет президента, спортдира, тренера и главную звезду.
Челси дожал Ньюкасл, Барселона разбила соперника, Интер и Рома спаслись от поражения на последних секундах игры.
Экс-форвард Динамо приговорен к 2 годам за изнасилование пьяной женщины.