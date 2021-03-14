Украина

Стартовал 18 тур УПЛ. Ингулец минимально одолел Минай, одержав вторую победу в УПЛ и прервав безвыигрышную серию. СК Днепр-1 в меньшинстве удержал победу над Ворсклой – полтавчане потерпели первое поражение в 2021 году.

Сегодня состоятся еще 4 матча чемпионата Украины. Динамо поехало в гости к Заре, а Шахтер принимает Десну. Анонсы матчей вскоре появятся на сайте.

Ринат Ахметов закрепил лидерство в списке самых богатых украинцев – президента Шахтера настигает еще один владелец клуба УПЛ. Арбитры УПЛ могут обсуждать матчи в эфире – Лучано Лучи заинтересовала такая идея. Заря может подписать младшего брата Шахаба.

Европа

Реал благодаря дублю Бензема оформил эффектный камбэк против Эльче и обошел в таблице Барселону. А вот Атлетико продолжает терять свой гандикап – ребята Диего Симеоне не сумели обыграть Хетафе.

Бавария победила Вердер и закрепилась на вершине Бундеслиги. Боруссия Д справилась с Гертой в матче с эпичным фейлом голкипера и зверским фолом против Ройса. Вольфсбург пятью голами указал Шальке на его место.

Ман Сити легко разгромил Фулхэм: Менди оставил Зинченко в запасе, а Агуэро забил впервые за 417 дней. Челси расписал ничью с Лидсом и подарил Томасу Тухелю скучный рекорд. Шеффилд Юнайтед официально расторг контракт с тренером, который провел в клубе 5 лет.

Другие новости

Мхитарян пропустит ответный матч Лиги Европы против Шахтера. Вильярреал потерял ключевого защитника на второй поединок с Динамо.

Паулу Фонсека может возглавить Спартак – тренер требует солидную зарплату. Наполи и Ювентус еще раз перенесли матч – Рома, которая из-за выезда в Украину может остаться без ЛЧ, протестует.

Ювентус может избавиться от Дибалы вместе с Роналду – аргентинца сватают на место Месси в Барселоне. Каталонцы готовятся к массовой распродаже ради Холанда – известен список "жертв".