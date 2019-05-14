Главные новости футбола 13 мая: Зинченко отмечает чемпионство с Манчестер Сити, Лунин может вернуться в Реал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 мая.

Украинцы за рубежом

Александр Зинченко вместе с партнерами по Манчестер Сити получает поздравления со вторым подряд кубком чемпионата Англии. Авторитетные СМИ не скупятся на комплименты для украинца, а фанаты посвятили ему песню.

Руслан Малиновский попал в очередной скандал в Бельгии. Один из лидеров сборной Украины поконфликтовал с фанатами Брюгге, которые забросали его пивом.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел неплохой поединок за Леганес, несмотря на поражение своей команды. Реал уже решил попрощаться с Кейлором Навасом, поэтому скоро можно ожидать на возвращение украинца в лагерь "сливочных".

Европа

Манчестер Сити может лишиться Лиги чемпионов на следующий сезон из-за финансовых махинаций.

Лидер Челси Эден Азар близок к переходу в Реал, стало известно, когда в Мадриде объявят о трансфере. В королевском клубе, уже подбирают игровой номер для бельгийца.

После поражения от Манчестер Сити в последнем туре АПЛ Брайтон уволил тренера.

Легендарный нападающий Робин ван Перси решил повесить бутсы на гвоздь.

Также Вашему вниманию главные события евровикенда топ-5 лиг.

Украина

В УПЛ завершился 28-й тур. Футбол 24 подготовил для Вас экспертное мнение легенды сборной Украины по поводу матчей Премьер-лиги, а также подвел итоги прошедшего тура.

Юный форвард Динамо летом может покинуть киевский клуб.

Экс-вратарь Карпат Юрий Мартыщук откровенно рассказал о договорном матче с Металлистом.

Фанаты львовских Карпат поставили ультиматум руководству клуба.