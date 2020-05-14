Главные новости футбола 13 мая: годовщина смерти Лобановского, Рома торгует Мораеса, Шевченко хочет в Милан

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 мая.

Украина

13 мая – годовщина смерти Валерия Васильевича Лобановского. "Футбол 24" вспомнил знаменитые цитаты великого Мэтра, который умер в 2002 году в Запорожье. Также мы выделили 3 истории, которые изменили Динамо и связанные с Лобановским, – спасение Шевченко, подстава от Москвы и трансфер в топ-клубы Европы.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко признался, что хочет возглавить Милан после завершения работы с национальной командой.

Рестарт УПЛ откладывается – ожидается, что команды выйдут на поле только в июне.

Трансферы

Жуниор Мораес может перейти в Рому. Паулу Фонсека просит руководство клуба приложить максимум усилий для перехода форварда "горняков".

Брюгге нужно поторопиться с трансфером Эдуарда Соболя – по информации бельгийских СМИ, клуб до конца мая должен определиться касательно подписания защитника Шахтера и сборной Украины.

Бавария официально подписала перспективного немецкого форварда. Соглашение рассчитано на 3 года.

Ювентус настроен вернуть Поля Погба. Чемпион Италии готов предложить Манчестер Юнайтед кого-то из трех футболистов и доплату.

Мир

Серия А официально объявила дату возобновления сезона 2019/20. Первые матчи пройдут в июне.

ФИФА отменила определение победителя премии The Best по итогам 2020 года из пандемии COVID-19. Церемония должна была пройти в сентябре в Милане.