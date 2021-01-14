Украина

Донецкий Шахтер обнародовал план выхода из отпуска и отпустил Вакулу в аренду в Десну.

Захедитабар Шахаб подписал предварительный контракт с Зарей, оказался в дубле и доводит конфликт с Олимпиком до предела, пропустив тренировку.

Тем временем Заря разорвала контракт с Махарадзе. Сергей Кравченко может вернуться в свой бывший клуб – на экс-капитана СК Днепр-1 претендует также новичок УПЛ.

Европа

В чемпионате Англии Манчестер Сити переиграл Брайтон и поднялся в топ-4 АПЛ – небезгрешный Зинченко с положительным сигналом и местом для шага вперед. В Лондоне Тоттенхэм упустил победу в матче с Фулхэмом и потерял возможность догнать команду Гвардиолы.

Зато ПСЖ одолел Марсель и выиграл Суперкубок Франции – земляки принесли Почеттино дебютный трофей в карьере. В Кубке Италии Интер дожал Фиорентину, Наполи перестрелял Эмполи, а дебютант спас Ювентус от позора против Дженоа.

В Севилье Барселона вышла в финал Суперкубка Испании, одолев Реал Сосьедад в эпичной серии пенальти. Мюнхенская Бавария сенсационно вылетела из Кубка Германии от Хольштайна – феерический камбэк от представителя второй Бундеслиги.

Трансферы

Мадридский Атлетико официально договорился с Лионом о трансфере Дембеле. Взамен Лион объявил о подписании Слимани в статусе свободного агента.

Леверкузенский Байер официально подписал защитника Манчестер Юнайтед Фосу-Менса. В свою очередь Аталанта будет блокировать трансфер Гомеса к прямым конкурентам.

Испанская Барселона может подписать Агуэро бесплатно. Месси, Неймар, Агуэро, Мбаппе – ПСЖ определился с атакой мечты, а Маурисио Почеттино назвал лишнего.