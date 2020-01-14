Главные новости футбола 13 января: Барселона назначила нового тренера, Лунин может покинуть Испанию

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 января.

Барселона уволила Вальверде

Барселона получила нового тренера. Эрнесто Вальверде был отправлен в отставку, несмотря на действующий контракт, который был рассчитан до конца сезона 2019/20. Последним его матчем на посту наставника "сине-гранатовых" стал поединок против Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании, в котором каталонцы проиграли 2:3.

Вместо Вальверде новым тренером Барселоны стал Кике Сетьен, соглашение с которым рассчитано до 30 июня 2022 года. Руководство клуба также рассматривало кандидатуры Маурисио Почеттино, Хави и Рональда Кумана, однако в итоге остановилось на варианте с Сентьеном.

Трансферы

Андрей Лунин может продолжить карьеру в Бельгии. Испанский Овьедо, который считался главным претендентом на голкипера сборной Украины, пока не может подписывать новичков. Другой испанский клуб – Леганес – ищет новый клуб для Василия Кравца. Украинец сам попросил отпустить его из-за отсутствия игровой практики.

Вадим Шаблий, который является агентом Андрея Ярмоленко, прокомментировал слухи о желании Вест Хэма отпустить лидера сборной Украины в другой клуб.

Известный голкипер Пепе Рейна перешел в Астон Виллу на правах аренды из Милана. Испанец будет выступать в Англии до конца сезона.

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Роман Григорчук покинул Астану, с которой стал чемпионом Казахстана.

"Футбол 24" выделил главные события евроуикенда.