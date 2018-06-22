Главные новости футбола 13 июня: Сборная Испании сменила тренера, Шахтер активно ищет форварда

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 июня.

Сборная Испании

Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании из-за назначения в мадридский Реал. Бывший защитник мадридских "сливочных" и национальной команды Фернандо Йерро возглавил сборную Испании. Увольнение наставника "Фурии рохи" уже прокомментировал капитан сборной Серхио Рамос. Также увольнение несет риски для мадридского Реала: он рискует стать самым ненавистным клубом Испании после ЧМ-2018.

Трансферы Шахтера

Донецкий Шахтер после потери Феррейра находится в активном поиске форварда. В частности, "горняки" интересуются Фернандо Педро, который играет за Палмейрас. Также СМИ сообщают, что нападающий Динамо Мбокани может стать игроком Шахтера.

Кроме этого, собираются дончане усиливать и другие линии. Кипер львовских Карпат Алексей Шевченко заинтересовал Шахтер и может стать подменой Андрею Пятову.

Другие новости

Определился хозяин чемпионата мира-2026. Мундиаль будут принимать США, Канада и Мексика. Отметим, что именно за эту заявку проголосовала и украинская делегация на конгрессе ФИФА.

Прокомментировали переходы в новые иностранные клубы украинские игроки: Евгений Хачериди рассказал о своих планах в Греции, где будет играть за ПАОК, а Игорь Пластун поделился эмоциями от переезда в Бельгию, где будет защищать цвета Гента.