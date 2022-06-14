Сборная Украины

Национальная сборная проведет третий матч Лиги наций. Анонс поединка против Ирландии в скором времени появится на сайте.

Александр Петраков на пресс-конференции рассказал о сложной кадровой ситуации. Роман Яремчук и Александр Зубков не тренировались с командой, проблемы и у других игроков.

Трансферы

Андрей Ярмоленко определился с требованиями контракта с новым клубом. Александр Зинченко не входит в планы Барселоны, а Хави надеется "дожать" игрока Челси. Артем Довбик остается у топ-3 целей Торино на лето.

Манчестер Сити оригинально представил Холанда в символический день. Бенфика объявила о продаже Дарвина Нуньеса в Ливерпуль. Бавария оформила второй летний трансфер. Арсенал официально подписал бразильского форварда.

Матчи

Австралия выиграла серию пенальти в Перу и вышла на чемпионат мира-2022. Хорватия впервые в истории победила Францию, а Дания одолела Австрию и возглавила группу. Азербайджан благодаря голу-шедевру обыграл Беларусь, а Казахстан снова одолел Словакию и сделал серьезный шаг к повышению.