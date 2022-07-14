Трансферы

Андрей Ярмоленко официально присоединился к команде Реброва на Ближнем Востоке. Украинец прокомментировал свой трансфер в Аль-Айн. Ярмола назвал главные цели после воссоединения с Ребровым. Николай Матвиенко становится ближе к Аяксу, но в борьбу за украинского защитника неожиданно вмешался Арсенал.

Манчестер Сити официально продал Стерлинга в Челси. Лондонский клуб также близок к взрывному трансферу Кулибали. Барселона окончательно договорилась о переходе Рафиньи. Роналду услышал унизительный вердикт от трех грандов Европы.

Украина

СК Днепр-1 выбрал новую клубную политику и откажется от игроков Динамо и Шахтера. Днепровский клуб выплатит миллион долларов за приход Кучера и спасет Металлист. Харьковчане объявили о кадровой революции: новый тренер, судьба игроков и работа для Кобина.

Шахтер сегодня объявит имя нового тренера. "Горняки" официально закрыли клубный телеканал. Заря назвала стадион, на котором будут проводить домашние матчи в еврокубках. Появилась информация, кто будет показывать матчи УПЛ 2022/23.

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Руслан Малиновский отличился дублем и ассистом во втором матче за Аталанту. Виталий Миколенко забил эффектный гол на тренировке Эвертона в США. Фенербахче официально расторг контракт с привередливым Озилом перед Динамо. Украинец с Пюником сотворил сенсацию в Лиге чемпионов.