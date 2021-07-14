Евро-2020

УЕФА обнародовал символическую сборную турнира, а также отреагировал на произвол английских фанатов после финала Евро-2020.

Роналду – уникален: Жоржиньо выиграл Евро с ЛЧ и "закрыл" легендарную десятку, но "Золотой мяч" достанется Месси. Каким был Евро-2020: чемпионская Италия, неоднозначный успех Украины, драма Эриксена, роскошная Дания и гол с центра поля.

Шедевр Ярмоленко претендует на звание лучшего гола Евро-2020. Италия и Аргентина могут разыграть Суперкубок мира – УЕФА получил сенсационное предложение.

Украина

Закарпатский Минай получил трансферный бан от ФИФА, но планирует избежать ограничений в текущее окно переходов.

Президент Олимпика Гельзин раскрыл будущее клуба после снятия с УПЛ. Евгений Селезнев окончательно перейдет в Минай при одном условии.

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