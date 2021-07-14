Главные новости футбола 13 июля: Евро-2020 подводит итоги, Реал в плену скандала, полярные результаты украинцев в ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 июля.
Евро-2020
УЕФА обнародовал символическую сборную турнира, а также отреагировал на произвол английских фанатов после финала Евро-2020.
Роналду – уникален: Жоржиньо выиграл Евро с ЛЧ и "закрыл" легендарную десятку, но "Золотой мяч" достанется Месси. Каким был Евро-2020: чемпионская Италия, неоднозначный успех Украины, драма Эриксена, роскошная Дания и гол с центра поля.
Шедевр Ярмоленко претендует на звание лучшего гола Евро-2020. Италия и Аргентина могут разыграть Суперкубок мира – УЕФА получил сенсационное предложение.
Украина
Закарпатский Минай получил трансферный бан от ФИФА, но планирует избежать ограничений в текущее окно переходов.
Президент Олимпика Гельзин раскрыл будущее клуба после снятия с УПЛ. Евгений Селезнев окончательно перейдет в Минай при одном условии.
Другие топ-события
"Рауль и Касильяс – два крупнейших мошенника в истории Реала": сеть подорвала тайная запись Флорентино Переса. Функционер сделал официальное заявление относительно появления провокационного аудио.
Шахтер Григорчука проиграл Лудогорцу с Пластуном, Ференцварош украинцев взял Косово, Вернидуб добился успеха. Итальянская Рома официально усилилась голкипером сборной Португалии Патрисиу.