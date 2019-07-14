Главные новости футбола 13 июля: Динамо сыграло последний спарринг на сборах, Малиновский в шаге от Аталанты

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 июля.

Украина

Динамо сыграло вничью с Брентфордом на австрийских сборах. Обе команды так и не смогли поразить ворота соперника. Ближе к этому были англичане, однако Георгий Бущан парировал пенальти уже в дебюте поединка.

Этот контрольный матч стал для Динамо последним в Австрии – киевляне отменили спарринг против Шваца из-за неблагоприятных погодных условий и посредственного состояния газона. Интересно, что лидер команды Виктор Цыганков так и не сыграл на сборах ни минуты.

Александр Зинченко отправится в Китай в составе Манчестер Сити – украинец попал в список из 26-ти исполнителей. Интересно, что в Азии "горожане" сыграют против Вест Хэма, в составе которого присутствует Андрей Ярмоленко.

Роман Яремчук снова забил – на этот раз форвард сборной Украины отметился дублем в контрольном матче, а в целом настрелял уже 5 голов в предсезонной подготовке.

Трансферы

Аталанта согласовала трансфер Малиновского. Генк получит за хавбека сборной Украины почти 14 млн евро, а сам Руслан должен в ближайшее время прибыть в Италию на медобследование.

Антуан Гризманн прибыл в расположение Барселоны. На воскресенье запланировано официальное представление чемпиона мира-2018. К слову, каталонцы за последние 5 лет потратили на подписание новичков более миллиарда евро.

"Футбол 24" проанализировал, как изменились составы европейских грандов в текущее трансферное окно – того же Зинченко ожидает непростое испытание.

Мир

Андрей Лунин в составе Реала готовится к сезону в Канаде – украинец уже подружился с конкурентом за место в составе.

Наставник Болоньи Синиша Михайлович болен лейкемией. Об этом заявил сам серб на специальной пресс-конференции. Впрочем, клуб планирует сохранить тренера и надеется на его выздоровление.

У Зинедина Зидана умер брат. Именно по этой причине наставник мадридцев покинул расположение команды и временно вернулся в Европу.