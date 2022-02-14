Украина

Динамо отправилось на третий сбор в Турцию с весомыми кадровыми потерями: один травмирован, у двух коронавирус. Динамо спокойно разгромило сербов на сборах: хорошая работа флангов, полезный Сидорчук на фоне потерь в центре поля. Шахтер продлил контракты с Мудриком и Судаковым.

Наши за границей

Малиновский снова прибил Ювентус фантастическим голом. Украинец шикарно вышел на замену и решил судьбу равного противостояния, но Аталанта потеряла победу в сверхважном сражении за Лигу чемпионов.

"Всем командам нужен Зинченко": Англия сравнивает украинца с легендой, или При чем здесь возможное вторжение России. Ярмоленко стал победителем необычного конкурса в Вест Хэме.

Европа

Барселона на последних секундах спасла ничью в дерби с Эспаньолом – "блаугранас" вернулись в зону Лиги чемпионов. Тоттенхэм проиграл в третьем матче подряд, Ливерпуль минимально победил Бернли, а Вест Хэм расписал ничью с Лестером. Милан одолел Сампдорию и возглавил Серию А.