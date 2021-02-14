Украина

Стартовал 14 тур УПЛ – первый в 2021 году. В субботу были сыграны 3 матча – Львов победил Минай на выезде в дебютном поединке Артема Милевского. Заря обыграла Десну благодаря дублю Александра Гладкого, а Динамо дожало Олимпик. За киевлян дублем отметился Артем Беседин, который больше года не играл в официальных поединках – видео голов и обзор матча.

Мирча Луческу подтвердил, что два игрока Динамо отправятся в польскую Легию на правах аренды. Также тренер киевлян насмешил, собственноручно убрав лопатой от снега часть поля на стадионе имени Лобановского.

А вот матч Колос – Шахтер, который должен был состояться в субботу в Ковалевке, перенесли из-за ухудшения погоды. Встреча состоится в Киеве в воскресенье, 14 февраля.

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Ливерпуль проиграл третий матч подряд в АПЛ. На этот раз обидчиком действующего чемпиона стал Лестер. Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм и продолжает уверенно лидировать. Александр Зинченко отыграл весь матч, а вратарь Ман Сити отдал голевой пас.

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