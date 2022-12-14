"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 декабря. Аргентина разбила Хорватию и пробилась в финал катарского Мундиаля. Украина рискует остаться без участия в международных турнирах.

Месси снова забил и отдал голевой пас – четвертый матч ЧМ-2022, в котором Лео стал лучшим игроком

ЧМ-2022

Аргентина – Хорватия: Месси творит уникальную историю. Ловушка для хорватов сработала, Лео бросает вызов Мбаппе, обгоняя француза по результативным действиям. Другой герой полуфинала ЧМ-2022 каких-то 3 года назад по сути начинал с украинцами на золотом для команды Петракова Мундиале U-20, а затем перешел в Манчестер Сити, чтобы сейчас стать первым после Пеле с 1958-го и бороться за звание лучшего бомбардира главного турнира на уровне сборных.

Сказка о миллионах и Rolls-Royce – официальное заявление о "золотых" бонусах Саудовской Аравии за победу над Аргентиной. После провала сборной Бразилии в четвертьфинале с хорватами Тите получил 5 предложений, однако на все ответил отказом.

Британский топ-представитель СМИ умер в Катаре. Это уже третья смерть журналиста на ЧМ-2022. Через 5 недель Роджер Пирс планировал выйти на пенсию.

Украина

Динамо "тайно" избавилось от двух легионеров. В свое время за них отдали немалые деньги.

Петраков останется тренером сборной Украины после назначения Реброва. Придется, правда, пойти на понижение в молодежку.

Украину могут исключить из еврокубков и отбора на Евро-2024. Инсайдеры сообщают, что УЕФА стал на сторону Павелко в ситуации с возможной сменой футбольной власти.

Реал определился с судьбой Лунина – финальное решение за украинцем, но у Андрея мало шансов провести следующий сезон в Мадриде.

Тимощук и 55 россиян – Верховная Рада приняла санкции за поддержку войны оккупантов против Украины.

Андрей Шевченко

Шевченко в сборной Польши: представители тренера провели переговоры о назначении украинца. Украинского тренера могут сватать на эту должность еще некоторое время. В то же время президент Польского футбольного союза также следит за экс-наставником Леха Бьелицой.

Шевченко пригласил в свою команду судью, который оскандалился из-за украинского и другого языка, – журналист рассказал не очень приятные подробности.