Украина

13-й тур УПЛ завершился двумя матчами. Заря обыграла Александрию и поднялась в топ-4, а Десна разобралась с Мариуполем. А вот поединок Ингулец – Шахтер был отменен, судьбу игры решит КДК УАФ. Делегат матча не разрешил проведение встречи из-за неудовлетворительного состояния газона в Кропивницком.

Киевское Динамо уже ушло в отпуск после матча против Колоса, по итогам которого киевляне стали "зимним чемпионом" Украины. Игорь Суркис подвел итоги выступлений Динамо в Лиге чемпионов – президент отметил главный недостаток киевлян.

Наши за рубежом

Руслан Малиновский забил первый гол в сезоне. Полузащитник сборной Украины классно исполнил штрафной удар в поединке Аталанта – Фиорентина, а его команда разгромила соперника со счетом 3:0. Именно Малиновский стал лучшим игроком матча по версии некоторых статистических порталов.

Роман Яремчук отметился победным мячом за Гент – "буйволы" выиграли впервые под руководством нового тренера. Для украинского нападающего это уже 10 гол в сезоне.

Александр Зинченко может перейти в Вулверхэмптон. Английский клуб готов возобновить переговоры по украинцу уже в зимнее трансферное окно.

Нападающий молодежной сборной Украины дебютировал за Нюрнберг во Второй Бундеслиге, а Юрий Яковенко забил гол в Дании.

Мир

Ливерпуль и Тоттенхэм потеряли очки в 12 туре АПЛ – команда Моуринью продолжает лидировать. Боруссия Д официально попрощалась с Люсьеном Фавром после позорного поражения от Штутгарта (1:5). До конца сезона команду будет возглавлять ассистент швейцарца.

В раздевалке Барселоны завелась ''крыса' – футболиста отстранили от матчей. Наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман публично обвинил игрока в распространении информации из лагеря команды. Впрочем, это не помешало Барсе обыграть Леванте.

Милан спасся от поражения и продолжает лидировать в чемпионате Италии, а Ювентус благодаря дублю Роналду победил Парму. ПСЖ проиграл Лиону, а Неймар получил очередную травму.