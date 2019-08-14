Главные новости футбола 13 августа: Динамо вылетело из Лиги чемпионов от Брюгге и другие сенсации, Лунин покинул Реал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 августа.

Динамо вылетело из ЛЧ

Динамо сыграло вничью с Брюгге и вылетело из Лиги чемпионов 2019/20 уже на первой же стадии. После выездного поражения 0:1 киевлянам необходимо было забивать как минимум дважды, чтобы пройти в плей-офф.

Команда Хацкевича забила быстрый гол, автором которого стал Виталий Буяльский, однако еще в первом тайме Брюгге отыгрался. В дебюте второго тайма Динамо снова вышло вперед после гола Шепелева, однако феерическая концовка с тремя забитыми мячами ознаменовалась финальными 3:3 – смотрите видео голов и обзор матча.

Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал слухи об отставке после неудачи в ЛЧ.

К слову, Динамо третий год подряд не будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Киевляне продолжат еврокубковую кампанию в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Ответные матчи 3-го раунда ЛЧ подарили несколько сенсаций. Ференцварош Сергея Реброва потерпел фиаско и вылетел из турнира от Динамо Загреб.

Аякс с большим трудом прошел ПАОК. Сенсация произошла в Шотландии, где Селтик проиграл румынскому ЧФР Клуж и вылетел из ЛЧ. Марьян Швед оказался вне заявки "кельтов". Также прекратил выступления в Лиге чемпионов Порту, который после выездной победы умудрился проиграть дома Краснодару. Отметим и вылет Базеля от австрийского ЛАСКа.

Стали известны все пары плей-офф квалификации ЛЧ 2019/20 - к сожалению, Динамо среди участников нет.

Трансферы

Андрей Лунин перешел в Вальядолид. Реал отпустил голкипера сборной Украины в очередную аренду, которая рассчитана на сезон 2019/20.

Полузащитник Интера Иван Перишич стал игроком Баварии на правах аренды с правом выкупа.

Продолжают усиливаться Карпаты – "львы" подписали игрока сборной Люксембурга. Соглашение рассчитано на 2 года.

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич покинул Сабах, цвета которого защищал на протяжении последнего года.