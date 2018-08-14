Главные новости футбола 13 августа: Динамо представило двух новичков, Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 августа.

Динамо представило новичков перед матчем со Славией

Динамо завершило подготовку к матчу квалификации Лиги чемпионов против Славии. Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич решительно настроен победить. Наставник чешской команды Индржих Трпишовски признался, что его команда сегодня хотела бы меньше защищаться и больше атаковать.

На предматчевой пресс-конференции Динамо также представило двух новичков: Владислава Супрягу и Витора Буэно. Хацкевич рассказал, что бразильцу еще нужно адаптироваться в киевском клубе, а молодой украинский форвард имеет большое будущее. Сам Супряга заявил, что хочет как можно быстрее попасть в стартовый состав Динамо.

Украинцы в Европе

Английские СМИ отреагировали приличными оценками на дебют Андрея Ярмоленко в АПЛ – украинец даже получил комплимент от Юргена Клоппа. Впрочем, в первом туре АПЛ зажигали другие дебютанты – топ-5 футболистов, которые роскошно стартовали в чемпионате.

Сверкал за рубежом не только Ярмоленко – мы собрали информацию об успехах всех наших футболистов в иностранных первенствах. Евгений Коноплянка, правда, только вернулся в общую группу Шальке, а Андрей Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА.

Александр Зинченко на поле пока не выходит, но он фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем. Однако в виртуальном пространстве FIFA19 его лицо выглядит совершенно не естественным, в отличие от звезд мирового масштаба.

Другие топ-события

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