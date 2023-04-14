Украина

Динамо не смогло одолеть Рух в грубом сражении лидеров юношеской УПЛ – киевляне рискуют пропустить Шахтер.

Сборная Украины рискует вылететь из отбора на Евро-2024 из-за России и Беларуси – появился текст соответствующего документа Кабмина.

Грубиян из Полесья получил 6 месяцев дисквалификации за толчок в спину девушки-арбитра. Ранее игрок остался без клуба, ведь Полесье разорвало с ним контракт.

Титулованный клуб Англии подтвердил переход украинского форварда – известны детали сделки.

Душевный Днепр, веселые выезды, добряк Кварцяный и учитель Маркевич – украинский футбол глазами репортера в 2010-х.

Еврокубки

Состоялись первые четвертьфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Рома проиграла обидчику Шахтера, не забив пенальти. Ювентус удержал победу над Спортингом, но португальцы сохраняют хорошие шансы на полуфинал.

Байер неожиданно споткнулся дома, а Манчестер Юнайтед отпустил Севилью – "красные дьяволы" вели 2:0, но забили дважды в свои ворота на последних минутах.

Другие главные события

Двойное наказание: Бавария сообщила решение по Мане, который ударил Сане после матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити

Хамес неожиданно остался без клуба посреди сезона. Бывшая звезда Реала разорвал контракт с Олимпиакосом.

Криштиану Роналду таки достиг своего – Аль-Наср уволил главного тренера и назначил временного преемника.