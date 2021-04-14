Главные новости футбола 13 апреля: ПСЖ и Челси пробились в полуфинал ЛЧ, Динамо определилось с трансфером Ярмоленко
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 апреля.
Украина и наши за границей
Главный тренер Легии наехал на форварда Динамо Назария Русина, который отказывается играть за дубль польского клуба. А вот Швед оказался не по карману Мехелену – бельгийцы попытаются найти компромисс с Селтиком.
Нападающий сборной Украины и СК Днепр-1 Артем Довбик заинтересовал оба наших гранда, а также именитых европейцев.
Динамо не рассматривает возвращение Ярмоленко, хавбек сборной Украины имел другие варианты.
Наши за границей: Малиновский снова с двумя ассистами и рекордом, Безус затмил Яремчука, дубль кандидата в сборную.
Лига чемпионов
ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на минимальное поражение от Баварии. Челси уступил Порту с безумным голом бисиклетой, но все же вышел в 1/2 финала.
Ливерпуль попытается создать очередное чудо, на этот раз – против мадридского Реала. "Футбол 24" узнал котировки букмекеров.
Зинченко стал одним из самых острых игроков АПЛ после смены позиции – Гвардиола готовит новый сюрприз на 1/4 ЛЧ.
Мир
Перес автоматически переизбран президентом Реала – Лунин и компания в плену новых целей суперменеджера.
Атлетико готов избавиться от 5-ти игроков – известен "черный список" Симеоне.
Боруссия М объявила о назначении Хюттера – Айнтрахт получит рекордную компенсацию.