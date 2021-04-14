Украина и наши за границей

Главный тренер Легии наехал на форварда Динамо Назария Русина, который отказывается играть за дубль польского клуба. А вот Швед оказался не по карману Мехелену – бельгийцы попытаются найти компромисс с Селтиком.

Нападающий сборной Украины и СК Днепр-1 Артем Довбик заинтересовал оба наших гранда, а также именитых европейцев.

Динамо не рассматривает возвращение Ярмоленко, хавбек сборной Украины имел другие варианты.

Наши за границей: Малиновский снова с двумя ассистами и рекордом, Безус затмил Яремчука, дубль кандидата в сборную.

Лига чемпионов

ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на минимальное поражение от Баварии. Челси уступил Порту с безумным голом бисиклетой, но все же вышел в 1/2 финала.

Ливерпуль попытается создать очередное чудо, на этот раз – против мадридского Реала. "Футбол 24" узнал котировки букмекеров.

Зинченко стал одним из самых острых игроков АПЛ после смены позиции – Гвардиола готовит новый сюрприз на 1/4 ЛЧ.

Мир

Перес автоматически переизбран президентом Реала – Лунин и компания в плену новых целей суперменеджера.

Атлетико готов избавиться от 5-ти игроков – известен "черный список" Симеоне.

Боруссия М объявила о назначении Хюттера – Айнтрахт получит рекордную компенсацию.