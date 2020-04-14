Главные новости футбола 13 апреля: Лунин увеличил шансы на возвращение в Реал, новый вариант доигрывания еврокубков

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 апреля.

Украина

УПЛ планирует закончить сезон, чтобы избежать спекуляций вокруг места в Лиге чемпионов, на которое претендуют Динамо и Заря. Обе команды после 23-х туров набрали одинаковое количество очков.

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук настроен побороться за кресло президента УПЛ.

Динамо опровергло информацию о выходе из карантина – пока все ограничения остаются, а игроки тренируются исключительно небольшими группами.

Трансферы

По информации ведущего испанского СМИ, Андрей Лунин летом вернется в Реал. Его конкурент Альфонс Ареола настроен покинуть Испанию и стремится продолжить карьеру в АПЛ. В таком случае украинец имеет наибольшие шансы стать дублером Тибо Куртуа.

Кроме того, мадридцы продолжают работать над усилением – королевский клуб планирует подписать двух топ-нападающих.

Серьезные изменения назревают в ПСЖ – несколько лидеров парижан попрощаются с клубом по окончании сезона.

Мир

УЕФА подготовил новый вариант доигрывания еврокубков. Лига чемпионов и Лига Европы могут быть завершены только в августе, при этом изменится и формат обоих турниров.

Умер итальянский "Джордж Бест" – игрок, который после завершения карьеры стал поэтом.