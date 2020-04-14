Главные новости футбола 13 апреля: Лунин увеличил шансы на возвращение в Реал, новый вариант доигрывания еврокубков

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 апреля.
Украина
УПЛ планирует закончить сезон, чтобы избежать спекуляций вокруг места в Лиге чемпионов, на которое претендуют Динамо и Заря. Обе команды после 23-х туров набрали одинаковое количество очков.
Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук настроен побороться за кресло президента УПЛ.
Динамо опровергло информацию о выходе из карантина – пока все ограничения остаются, а игроки тренируются исключительно небольшими группами.
Трансферы
По информации ведущего испанского СМИ, Андрей Лунин летом вернется в Реал. Его конкурент Альфонс Ареола настроен покинуть Испанию и стремится продолжить карьеру в АПЛ. В таком случае украинец имеет наибольшие шансы стать дублером Тибо Куртуа.
Кроме того, мадридцы продолжают работать над усилением – королевский клуб планирует подписать двух топ-нападающих.
Серьезные изменения назревают в ПСЖ – несколько лидеров парижан попрощаются с клубом по окончании сезона.
Мир
УЕФА подготовил новый вариант доигрывания еврокубков. Лига чемпионов и Лига Европы могут быть завершены только в августе, при этом изменится и формат обоих турниров.
Умер итальянский "Джордж Бест" – игрок, который после завершения карьеры стал поэтом.