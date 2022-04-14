Лига чемпионов

Определились полуфинальные пары турнира. Роман Яремчук забил Ливерпулю и на мажорной ноте прощается с Лигой чемпионов. Клопп потерял победу над Бенфикой, но запаса хватило, чтобы пройти дальше.

Манчестер Сити выстрадал ничью с Атлетико, прорвавшись в полуфинал Лиги чемпионов. Александр Зинченко стал героем даже в запасе – украинец смело полез на двух соперников, вступившись за Фодена.

Трансферы Шахтера

Шахтер официально отпустил Алана Патрика в Бразилию. "Горняки" согласовали трансфер Манора Соломона в Англию. Появились подробности: трансфер за 7,5 млн и контракт на 5 лет. Палкин пролил свет на будущее Ярослава Ракицкого в Шахтере. Донецкий клуб объяснил остановку выплаты зарплат и готовность "раздать" всех своих футболистов. Шахтер подтвердил интерес многих клубов к Роберто Де Дзерби, но позиция итальянца неизменна.

Украина

Сборная Украины может встретиться с чемпионами мира и старыми знакомыми – УАФ договаривается о спаррингах перед отбором чемпионата мира. УПЛ имеет два варианта завершения, а представитель назвал важное условие насчет доигрывания первенства. Бегство Суркисов, пророссийские заявления Луческу и друг Кадырова в руководстве Динамо: ультрас киевлян озвучили ряд претензий.