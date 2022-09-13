Украина

Ворскла расписала ничью с Александрией. Полтавчане набрали первое очко, но остались на дне таблицы УПЛ. Минай удержал дебютную победу в сезоне, обыграв Ингулец. Голкипер закарпатцев заработал остроумное удаление.

Сборная Украины сменила состав на Лигу наций. Александр Петраков перевел легионера из резервного списка в основной. Волынец, вызванный вместо травмированного Бущана, не поможет сборной Украины в матче с Шотландией.

Эвертон не будет оставлять попыток подписать Мудрика. Шахтер начал подготовку к матчу Лиги чемпионов против Селтика – один игрок занимается отдельно, Корниенко уже с командой.

Боснийский скандал

УЕФА отстранит сборную Боснии и Герцеговины от своих турниров за матч с Россией. "Ошибку еще можно исправить": Шевченко, Блохин и Беланов обратились к игрокам и тренерам сборной Боснии и Герцеговины. Скандал в сборной Боснии и Герцеговины: кто продался Путину и что будет дальше?

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