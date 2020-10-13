Украина – Испания

"Сине-желтые" находятся на завершающей стадии подготовки к тяжелой дуэли против Испании в рамках 4-го тура Лиги наций. Как известно, поединок в Мадриде завершился разгромным поражением подопечных Шевченко со счетом 0:4. Главный тренер "Фурии Рохи" Луис Энрике считает, что для повторной победы его команде придется приложить немало усилий.

Андрей Шевченко также отдал должное сопернику и назвал факторы, которые могут помочь нашей сборной добиться положительного результата против гранда европейского футбола. Как известно, у "сине-желтых" есть немало потерь – последней стал дисквалифицированный Руслан Малиновский, который уже покинул расположение сборной и вернулся в Италию.

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Украина

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