Сборная Украины

Главная команда страны упустила победу над Боснией и Герцеговиной – первая такая неудача во Львове оставляет на 2 месте отбора ЧМ-2022. Украина сильно начала матч – Ярмоленко забил и еще на шаг приблизился к рекорду Шевченко. Но во втором тайме наша сборная подсела и заслуженно пропустила в ответ.

Александр Петраков отметил ключевые ошибки в матче с Боснией, а также проанализировал ничью по горячим следам. Ярмоленко отметил, что сборная не наиграла на победу, а Степаненко озвучил большие претензии к Арене Львов. Финляндия в другом матче группы одолела Казахстан и усложнила жизнь сборной Украины.

Украина

Молодежная сборная Украины одержала победу над Фарерскими островами – пижонство и расточительность помешали устроить разгром. Наши юноши опозорились во время розыгрыша пенальти.

Евро-2022 U-19: Украина на характере с 1 места идет дальше – результативный Ярмолюк, яркие игроки Динамо и Шахтера.

Марлос получил предложение от Шахтера относительно нового контракта, но подумывает о завершении карьеры в декабре. Заря определилась относительно будущего Сайядманеша.

ЧМ-2022

Дания второй после Германии пробилась на Мундиаль, Соломон оформил ассист за Израиль, скандал в битве Албании и Польши. Роналду оформил хет-трик против Люксембурга, Швеция обыграла Грецию и обошла Испанию, а Швейцария навязывает борьбу Италии. Сборные получат сенсационно мало времени на подготовку к чемпионату мира-2022.