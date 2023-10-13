Евро-2024

Продолжается отбор на чемпионат Европы. Петраков получил сенсационное фиаско – Армения уступила Латвии, играя в большинстве. Испания уверенно победила Шотландию, поэтому скотты упустили шанс досрочно квалифицироваться на турнир. Холанд оформил дубль, Турция переиграла Хорватию, а Албания разбила Чехию.

Украина

Украина U-21 легко разгромила Люксембург U-21 и хотя бы временно возглавила группу отбора на Евро-2025. Сборная Украины U-19 переиграла сверстников из Вьетнама – нарушитель из Динамо оформил дубль.

Заря победила ФСК Мариуполь в Кубке Украины, после чего определились все участники 1/4 финала. Малиновский и Коваленко существенно потеряли в цене по версии Transfermarkt.

Мир

Роналду приговорили к 99 ударов кнутом. Звездные футболисты хотят бежать из Саудовской Аравии. Манчестер Сити готовит Гвардиоле новый контракт. Реал ведет переговоры с Зиданом.

Двух игроков сборной Италии подозревают в нелегальных ставках на результаты матчей. Их уже исключили из состава и отправили домой.