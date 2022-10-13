Лига чемпионов

Определились новые участники плей-офф Лиги чемпионов. К Реалу и Манчестер Сити в 1/8 финала присоединились Бавария, Наполи и сенсационный Брюгге. Партнеры Яремчука и Соболя сдержали Атлетико, оставшись единственной командой без пропущенных голов.

Барселона вырвала ничью с Интером в перестрелке с 6 голами. Левандовски и тер Штеген спасли "кулес" от преждевременного вылета из Лиги чемпионов. Ливерпуль разнес Рейнджерс с молниеносным хет-триком Салаха за 6 минут, что является рекордом ЛЧ.

Шахтер – Динамо

Львовская областная военная администрация предварительно предоставила разрешение провести центральный матч 7 тура УПЛ. Динамо предложило Шахтеру три варианта. Мирча Луческу хочет сыграть Классическое за границей, но "горняки" категорически против.

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