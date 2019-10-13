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Главные новости футбола 12 октября: Италия вышла на Евро-2020, сборные Украины и Португалии прибыли в Киев

07:00 72 Читати українською
Главные новости футбола 12 октября: Италия вышла на Евро-2020, сборные Украины и Португалии прибыли в Киев
Главные новости футбола 12 октября: Италия вышла на Евро-2020, сборные Украины и Португалии прибыли в Киев

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 октября.

Украина наслаждается победой над Литвой

Украина – Литва: Малиновскому нет равных, решения Шевченко себя оправдали – оценки сборной за уверенную победу

Результат не лише на табло – підопічні Шевченка заслуговують на "співи, стрибки та сміх"

"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній України

Игроков Динамо Киев – 0, игроков Динамо Бухарест – 1: "шахтеровские сердца" в обзоре соцсетей после Украина – Литва

Квалификация на Евро-2020

Италия гарантировала себе выход из группы, Швеция уничтожила Мальту

Норвегия на последней минуте вырвала ничью в матче против Испании

Украина – Португалия: "желто-синие" прибыли в Киев на матч отбора к Евро-2020

Другие события

Раньери официально возглавил Сампдорию

Шевченко изменил систему бонусов в сборной Украины

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Норвегия – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча
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