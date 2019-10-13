Главные новости футбола 12 октября: Италия вышла на Евро-2020, сборные Украины и Португалии прибыли в Киев

-
Евро-2020, квалификация: Италия гарантировала себе выход из группы, Швеция уничтожила МальтуЕвро-2020 — 12 окт 365
-
Украина – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020Евро-2020 — 12 окт 600
-
Украина – Литва: Малиновскому нет равных, решения Шевченко себя оправдали – оценки сборной за уверенную победуЕвро-2020 — 12 окт 1495
-
Результат не лише на табло – підопічні Шевченка заслуговують на "співи, стрибки та сміх"Ярослав Сиваківський — 12 окт 3049
-
"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній УкраїниСборная Украины — 12 окт 1029