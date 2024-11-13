Эпопея вокруг Артема Довбика и его клуба продолжается. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12.11.2024.

Украина

Сборная Украины провела первую тренировку перед матчем с Грузией. У дебютанта горят глаза, Зинченко сам на себя не похож.

Сборная Украины U-17 уступила Хорватии в товарищеском матче. Звездочка Вердера подсластил поражение суперголом.

Довбик прошел медосмотр перед сборной Украины. Рома хочет решать, сыграет ли он в Лиге наций.

Ребров пролил свет на спор Мудрика и Шапаренко в сборной Украины – все на самом деле было не так, как сообщали ранее.

Звезда сборной Украины и Шахтера подписал контракт с одним из крупнейших агентств в мире – переманили в зарубежную компанию, чьих клиентов оценивают в более чем 2 миллиарда евро.

Лунин поразил ассистом Беллингема и Винисиуса. Разговор ошеломленных звезд Реала завирусился в сети.

Супершанс новичка сборной Украины в лучшей команде АПЛ – Мудрик на коне, Забарному подыскали топ-клуб.

Мир

"Иньеста был первым, кому я ответил": Родри – о "Золотом мяче", скандальной выходке Реала и антипатии от Бензема.

Сенсационный тренер отказался возглавить Рому. Известна причина решения Эрика тен Хага.

Тренер для Довбика: в Роме поставили сперва на одну приоритетную кандидатуру. Легенда клуба возглавляет европейскую сборную, но за сумму отступных могли бы договориться.

Рома окончательно определилась с новым тренером – все, в итоге, переиграли под конец вечера. Раньери уже прибыл в Лондон на встречу с президентом.

Лэмпард променял Довбика на клуб второй лиги. – фанаты выступили против.

Полузащитник Реала завершил карьеру в 19 лет из-за бактерии – клуб шокирован.

Женская ЛЧ: Барселона забила 7 голов перед Эль-Класико, одноклубницы Зинченко стильно одолели Ювентус.

Клуб украинца в Европе добыл чемпионский титул, опередив соперника на 18 очков – праздновали с "сине-желтым" знаменем.