Главные новости футбола 12 ноября: сборная Украины провела первую тренировку, Стерлинг исключен из сборной Англии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 ноября.

Сборная Украины

Сборная Украины провела первую тренировку на сборах – два лидера "сине-желтых" занимались индивидуально. По мнению скаута Великих, Андрей Шевченко определился относительно работы в Милане.

Руслан Малиновский получил дополнительные выходные из-за родов жены. А Андрей Пятов назвал главную задачу "сине-желтых" в матче против Сербии.

Между тем ни один общенациональный канал не покажет товарищеский матч с Эстонией в прямом эфире.

УПЛ

Киевскому Динамо грозит суровое наказание за расистские выкрики фанатов. Между тем полиция открыла уголовное производство за оскорбления Тайсона.

Универсал "бело-синих" Сидклей может вернуться на родину – бразильский гранд продолжает претендовать на игрока Динамо. К нему может присоединиться Тайсон, на которого претендует Интернасьональ – родной клуб хавбека.

Другие топ-события

Рахим Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за стычки с партнером. Вингер прокомментировал конфликт с Гомесом, который привел к потере места в национальной команде.

Лондонский Арсенал рассматривает Артету на замену Эмери. Между тем Манчестер Сити готов потратить 100 млн фунтов на зимние трансферы.

Криштиану Роналду придется встретиться с руководством Ювентуса, чтобы объяснить свое поведение в последних матчах. Тем временем правящая семья Катара может приобрести Наполи за более 500 млн евро.