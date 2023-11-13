Украина

Динамо обыграло Кривбасс в скандальном матче УПЛ – Шовковский ярко дебютирует, странное удаление капитана, шоу Ваната. Рух в зрелищном матче обыграл Черноморец.

Шахтер проиграл Днепру-1 после сенсации с Барсой – Гуцуляк и Леднев шикарными голами подняли СК на вершину УПЛ. ЛНЗ вырвал победу у Зари – суперзавершение матча и дебют 25-летней судьи.

Наши за границей

Виктор Коваленко победным суперголом шокировал Наполи. Владислав Кочергин отдал гениальный ассист в Польше.

Анатолий Трубин роскошными сейвами помог Бенфике выбраться в лидеры. Артем Довбик попал в сферу интересов Милана, где должен стать наследником Жиру.

Мир

Барселона, пропустив на 18 секунде, добыла тяжелую победу в Ла Лиге. Челси и Ман Сити забили 8 голов в чудо-матче АПЛ – Мудрик запускал камбек, а Холанд забил самый удивительный гол. Байер разгромил Унион и возглавил Бундеслигу. Рома в римском дерби расписала ничью с Лацио.