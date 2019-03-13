Главные новости футбола 12 марта: Зинченко выбил Коноплянку из Лиги чемпионов, Роналду вытащил Ювентус в четвертьфинал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 марта.

Лига чемпионов

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Ювентус совершил камбэк в противостоянии с Атлетико, разгромив соперника на своем поле после гостевой неудачи. Герой – феноменальный автор хет-трика Криштиану Роналду. Он забил все голы в матче и вывел Ювентус в четвертьфинал.

Манчестер Сити отправил семь мячей в ворота Шальке и уверенно прошел в следующий раунд – кризисная немецкая команда не имела даже намека на шанс. Это была украинская дуэль в Лиге чемпионов – Евгений Коноплянка и Александр Зинченко вышли в старте. Партнеры последнего доказали свой класс, забивая немцам на любой вкус. Сам Зинченко отличился роскошным ассистом на Сане.

Сегодня определятся последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов Бавария принимает Ливерпуль, Лион едет в гости к Барселоне.

Украина

Динамо U-19 в серии пенальти уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФА на стадии 1/8 финала. Наставник киевлян сказал, что его подопечные не проявили характер, а главный тренер немцев считает, что Хоффенхайм заслужил пройти Динамо.

Лидер Карпат Марьян Швед получил тяжелую травму – у вингера разрыв мышцы. Новичок Шахтера Тете отметился первым голом за "горняков". Заря объявила о подписании японского полузащитника. Динамо отклонило предложение бразильского клуба по Че Че.

Реал

Зинедин Зидан накануне вновь возглавил Реал. Он позвонил капитану Серхио Рамосу сразу после презентации. Мадридский клуб подписал желанного тренера мира – вопрос Лунина, зарплата и условия француза, знаки истории. К слову, Реал рекомендовал голкиперу сборной Украины не общаться с прессой.

Камбэк Зидана как начало перестройки Реала: неограниченная власть и неожиданная петиция, претенденты на "галактикос" 3.0. Агент Бейла рассказал о планах игрока посля возвращения нового-старого коуча в Мадрид.