Главные новости футбола 12 марта: Украина близка к потере прямой путевки в ЛЧ, Роналду снова хочет в Реал
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 марта.
Динамо и Шахтер проиграли в Лиге Европы – реакция на неудачи
Черный вечер для Украины в Лиге Европы прогнозируемо вызвал негативную реакцию на выступления Динамо с Шахтером, которые проиграли Вильярреалу и Роме соответственно.
Жесткий вердикт для 4-х игроков Динамо и трансфер Цыганкова – испанские СМИ о матче с Вильярреалом.
Шахтер разбит, настоящее возвращение Фараона, издевательства над Трубиным – итальянские СМИ "выводят" Фонсеку в четвертьфинал.
Судьба Динамо решена, а Луческу ошибается только в одном. Что произошло против Вильярреала – разбираемся без эмоций.
Рим в маске, или С кем горячо спорил Каштру после фиаско – как Шахтер слетал в Италию и забрал в Украину семью Фонсеки.
Украина
Украина отпустила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА – потеря гарантированного места в Лиге чемпионов очень близка.
Шахтер не рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве кандидата на пост нового тренера. Об этом сообщил Александр Денисов – директор телеканалов "Футбол".
Роман Яремчук попал в круг интересов Арсенала. Другой украинец – Руслан Малиновский – принял участие в голевой атаке Аталанты, которая помогла его команде одержать важную победу.
Первая лига: Черноморец обыграл Волынь и возглавил турнирную таблицу, Оболонь и Верес не сыграли из-за снегопада.
Швейцария – Украина: CAS продолжает рассмотрение дела по отмененному матчу. СМИ озвучило примерный срок решения.
Мир
Криштиану Роналду хочет вернуться в Реал, утверждают испанские СМИ. Именно из Мадрида португалец переехал в Турин летом 2018-го, но так и не сумел дойти хотя бы до полуфинала ЛЧ.
"Футбол 24" подготовил анонс топ-матчей европейского уикенда.