Динамо и Шахтер проиграли в Лиге Европы – реакция на неудачи

Черный вечер для Украины в Лиге Европы прогнозируемо вызвал негативную реакцию на выступления Динамо с Шахтером, которые проиграли Вильярреалу и Роме соответственно.

Жесткий вердикт для 4-х игроков Динамо и трансфер Цыганкова – испанские СМИ о матче с Вильярреалом.

Шахтер разбит, настоящее возвращение Фараона, издевательства над Трубиным – итальянские СМИ "выводят" Фонсеку в четвертьфинал.

Судьба Динамо решена, а Луческу ошибается только в одном. Что произошло против Вильярреала – разбираемся без эмоций.

Рим в маске, или С кем горячо спорил Каштру после фиаско – как Шахтер слетал в Италию и забрал в Украину семью Фонсеки.

Украина

Украина отпустила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА – потеря гарантированного места в Лиге чемпионов очень близка.

Шахтер не рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве кандидата на пост нового тренера. Об этом сообщил Александр Денисов – директор телеканалов "Футбол".

Роман Яремчук попал в круг интересов Арсенала. Другой украинец – Руслан Малиновский – принял участие в голевой атаке Аталанты, которая помогла его команде одержать важную победу.

Первая лига: Черноморец обыграл Волынь и возглавил турнирную таблицу, Оболонь и Верес не сыграли из-за снегопада.

Швейцария – Украина: CAS продолжает рассмотрение дела по отмененному матчу. СМИ озвучило примерный срок решения.

Мир

Криштиану Роналду хочет вернуться в Реал, утверждают испанские СМИ. Именно из Мадрида португалец переехал в Турин летом 2018-го, но так и не сумел дойти хотя бы до полуфинала ЛЧ.

"Футбол 24" подготовил анонс топ-матчей европейского уикенда.