Главные новости футбола 12 марта: Шахтер победил Вольфсбург в Лиге Европы, проведение Евро-2020 под угрозой

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 марта.

Лига Европы

Шахтер обыграл Вольфсбург в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти. За "горняков" забивали Жуниор Мораес и Маркос Антонио, а Виктор Коваленко и Ваут Вехгорст не забили 11-метровые – видео голов и обзор матча.

В других матчах Манчестер Юнайтед разбил ЛАСК, Байер обыграл Рейнджерс, а Базель разгромил Айнтрахт Поединки Севилья – Рома и Интер – Хетафе были перенесены.

Пандемия коронавируса

Опасная болезнь набирает обороты. Главный тренер Арсенала Микель Артета инфицирован коронавирусом.

УЕФА перенес два матча Лиги чемпионов, а во вторник проведет экстренное заседание. Ожидается, что еврокубковый сезон будет приостановлен, а Евро-2020 перенесут на следующий год.

Чемпионат Германии может завершиться уже на этой неделе, а под угрозой оказался даже спарринг Франция – Украина.

Чемпионат Испании тоже приостановлен. У игрока баскетбольного Реала диагностирован коронавирус, а мадридская футбольная команда находится на карантине. Кроме того, прерваны соревнования в Чехии, Нидерландах и Португалии, а также МЛС.

Украина

Ворскла победила Десну на выезде – определились все участники 1/2 финала Кубка Украины.

Андрей Лунин заставляет сожалеть Вальядолид о своем уходе – "Футбол 24" узнал мнение испанских СМИ об игре голкипера сборной Украины.