toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости футбола 12 марта: Шахтер победил Вольфсбург в Лиге Европы, проведение Евро-2020 под угрозой

07:00 398 Читати українською
Главные новости футбола 12 марта: Шахтер победил Вольфсбург в Лиге Европы, проведение Евро-2020 под угрозой
Шахтер близок к четвертьфиналу Лиги Европы / ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 марта.

Лига Европы

Шахтер обыграл Вольфсбург в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти. За "горняков" забивали Жуниор Мораес и Маркос Антонио, а Виктор Коваленко и Ваут Вехгорст не забили 11-метровые – видео голов и обзор матча.

В других матчах Манчестер Юнайтед разбил ЛАСК, Байер обыграл Рейнджерс, а Базель разгромил Айнтрахт Поединки Севилья – Рома и Интер – Хетафе были перенесены.

Пандемия коронавируса

Опасная болезнь набирает обороты. Главный тренер Арсенала Микель Артета инфицирован коронавирусом.

УЕФА перенес два матча Лиги чемпионов, а во вторник проведет экстренное заседание. Ожидается, что еврокубковый сезон будет приостановлен, а Евро-2020 перенесут на следующий год.

Чемпионат Германии может завершиться уже на этой неделе, а под угрозой оказался даже спарринг Франция – Украина.

Чемпионат Испании тоже приостановлен. У игрока баскетбольного Реала диагностирован коронавирус, а мадридская футбольная команда находится на карантине. Кроме того, прерваны соревнования в Чехии, Нидерландах и Португалии, а также МЛС.

Украина

Ворскла победила Десну на выезде – определились все участники 1/2 финала Кубка Украины.

Андрей Лунин заставляет сожалеть Вальядолид о своем уходе – "Футбол 24" узнал мнение испанских СМИ об игре голкипера сборной Украины.

blog_ava
Вольфсбург – Шахтер: Каштру назвал основное преимущество "горняков" и объяснил, почему доверил пенальти Коваленко
01:02
561
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
58
мин
Фортуна
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук