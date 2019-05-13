Главные новости футбола 12 мая: Манчестер Сити Зинченко стал чемпионом Англии, феерия украинцев в Европе

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 мая.

Украина

Черниговская Десна легко обыграла Олимпик и закрепилась на вершине второй "шестерки" – видео голов и обзор поединка.

Одесский Черноморец вырвал ничью у Арсенала-Киев в матче с шестью голами и тремя пенальти – видео забитых мячей и самых интересных моментов встречи.

Львовские Карпаты при тотальном преимуществе во втором тайме вырвали ничью у Ворсклы – видео голов и обзор матча.

Европа

Александр Зинченко помог Манчестер Сити разгромить Брайтон и стать чемпионом Англии 2-й раз подряд. Венсан Компани не сдерживал эмоции, а украинец вторым поднял над головой трофей – видео награждения Манчестер Сити.

Мадридский Реал в меньшинстве без шансов уступил Реал Сосьедаду, а Барселона в унылом матче одолела Хетафе.

В Серии А Рома в родных стенах победила Ювентус, закрутив интригу в борьбе за Лигу чемпионов. Между тем Наполи не без проблем одолел СПАЛ, Сампдория уступила Эмполи.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля отметился дублем и ассистом за Альбасете в первом матче после дисквалификации. Зато Андрей Лунин впервые за 2 месяца вышел в старте Леганеса, но "пепинерос" уступили Эспаньолу дома.

Руслан Малиновский ассистом не помог Генку досрочно оформить чемпионство в матче с главным конкурентом Брюгге. Зато Борис Тащи отдал ассист за Дуйсбург – его команда в невероятном матче уступила Хайденхайму.

Кроме того, Александр Гладкий отличился 5-м голом за Адана Демирспор и помог команде победить.