Украина

Андрей Ярмоленко дублем принес Реброву серебро чемпионата ОАЭ – команда украинцев еще может взять другой трофей.

Футболистов Миная пытались подкупить. Владимир Шаран заявил, что его подопечным предлагали проиграть СК Днепр-1 в матче УПЛ и получить за это деньги.

Шахтеру будет тяжелее всех, Заря пугает СК Днепр-1 – календарь претендентов на чемпионство в УПЛ и расклады на Лигу чемпионов.

Андрей Лунин не сыграет за Реал в ближайшем матче Ла Лиги. В Испании ожидали появления украинского вратаря между поединками против Ман Сити в ЛЧ, но Карло Анчелотти вынес свой вердикт.

Александр Зинченко может сыграть за сборную Украины в следующих матчах отбора на Евро-2024. Микель Артета не подтвердил информацию о том, что игрок выбыл до конца сезона.

СК Днепр-1 планирует возвращение на Днепр-Арену. По неофициальной информации, сезон 2023/24 команда начнет в родном городе.

Трансферы и назначение

Роман Яремчук на распутье после провала в Брюгге – решение зависит от одного фактора.

Месси и обидчик Реала: Хави выбрал приоритетные усиления Барселоны на лето.

Сергей Ребров стал приоритетом на должность главного тренера для скандального владельца двух клубов.

Микель Артета может забрать в Арсенал еще одного изгнанника Гвардиолы.

Форвард СК Днепр-1 официально перешел в самый титулованный клуб Польши.

Мир

Таблица коэффициентов УЕФА: исторический камбек отдаляет Украину от Швейцарии, потенциальная "бронза" Италии.

В СМИ появились слухи о возможном изменении места проведения финала Лиги чемпионов – УЕФА отреагировал. Поединок намечен на 10 июня.

Барселона прошла лицензирование для участия в Лиге чемпионов, но это ничего не гарантирует.