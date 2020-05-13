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Главные новости футбола 12 мая: Беседин узнал окончательный вердикт УЕФА, Португалия возобновляет сезон

07:00 131 Читати українською
Главные новости футбола 12 мая: Беседин узнал окончательный вердикт УЕФА, Португалия возобновляет сезон

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 мая.

Украина

Беседин отстранен от футбола за допинг – УЕФА объявил окончательное решение по делу форварда Динамо.

Черноморец закрыл вакантную должность главного тренера. Сергей Ковалец заменит Остапа Маркевича, который недавно покинул одесский клуб. А вот Ворскла продолжила сотрудничество с Юрием Максимовым.

УАФ официально прокомментировала информацию о расследовании УЕФА и ФИФА деятельности Павелко.

Мир

Португалия официально сообщила дату возобновления сезона.

Китайский клуб снялся с чемпионата и близок к банкротству. Там играли Мораес, Пато и другие звезды.

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости.

Гвардиола может вернуться в Барселону – грандиозные планы Лапорты, который будет баллотироваться на пост президента

Трансферы

Атлетико близок к подписанию Хамеса – хавбек Реала может повторить путь палача Ливерпуля.

А вот Барселона готова отказаться от Лаутаро и склоняется к подписанию другого топ-форварда.

Манчестер Юнайтед может заменить Погба главной звездой Ромы.

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