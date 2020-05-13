Главные новости футбола 12 мая: Беседин узнал окончательный вердикт УЕФА, Португалия возобновляет сезон

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 мая.
Украина
Беседин отстранен от футбола за допинг – УЕФА объявил окончательное решение по делу форварда Динамо.
Черноморец закрыл вакантную должность главного тренера. Сергей Ковалец заменит Остапа Маркевича, который недавно покинул одесский клуб. А вот Ворскла продолжила сотрудничество с Юрием Максимовым.
УАФ официально прокомментировала информацию о расследовании УЕФА и ФИФА деятельности Павелко.
Мир
Португалия официально сообщила дату возобновления сезона.
Китайский клуб снялся с чемпионата и близок к банкротству. Там играли Мораес, Пато и другие звезды.
Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости.
Гвардиола может вернуться в Барселону – грандиозные планы Лапорты, который будет баллотироваться на пост президента
Трансферы
Атлетико близок к подписанию Хамеса – хавбек Реала может повторить путь палача Ливерпуля.
А вот Барселона готова отказаться от Лаутаро и склоняется к подписанию другого топ-форварда.
Манчестер Юнайтед может заменить Погба главной звездой Ромы.