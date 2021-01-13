Украина

Донецкий Шахтер и Аталанта пытаются договориться о январском переходе Коваленко. Сергей Кравченко больше не сыграет за СК Днепр-1 – финалист Лиги Европы может завершить карьеру.

Киевское Динамо подтвердило неутешительные новости относительно молодого защитника. Тем временем Назарий Русин пропустит первый сбор Динамо – разговоров с Луческу о будущем не было.

СК Днепр-1 предложил за Ковальца полмиллиона евро – Александрия требует значительно больше. Ковалевский Колос подписал воспитанника Ниццы с опытом выступлений в Украине.

Европа

Манчестер Юнайтед переиграл Бернли и возглавил АПЛ, Эвертон победил Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед одержал первую победу в сезоне. Мадридский Атлетико в классическом стиле победил Севилью, нарастив отрыв от Реала в Ла Лиге.

Милан в серии пенальти переиграл Торино и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Леверкузенский Байер разгромом выбил Айнтрахт из Кубка Германии.

Другие топ-события

Франкфуртский Айнтрахт подтвердил возвращение Йовича из Испании. Марсельский Олимпик объявил о переходе Лиролы – трансфер поможет Милану продать своего защитника.

Диего Симеоне стал лучшим тренером десятилетия – Моуринью не нашлось места в топ-3. Тем временем владельцы Манчестер Сити расширили географию футбольного бизнеса.