Главные новости футбола 12 января: Коваленко в шаге от Серии А, Манчестер Юнайтед вышел в лидеры АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 января.
Украина
Донецкий Шахтер и Аталанта пытаются договориться о январском переходе Коваленко. Сергей Кравченко больше не сыграет за СК Днепр-1 – финалист Лиги Европы может завершить карьеру.
Киевское Динамо подтвердило неутешительные новости относительно молодого защитника. Тем временем Назарий Русин пропустит первый сбор Динамо – разговоров с Луческу о будущем не было.
СК Днепр-1 предложил за Ковальца полмиллиона евро – Александрия требует значительно больше. Ковалевский Колос подписал воспитанника Ниццы с опытом выступлений в Украине.
Европа
Манчестер Юнайтед переиграл Бернли и возглавил АПЛ, Эвертон победил Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед одержал первую победу в сезоне. Мадридский Атлетико в классическом стиле победил Севилью, нарастив отрыв от Реала в Ла Лиге.
Милан в серии пенальти переиграл Торино и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Леверкузенский Байер разгромом выбил Айнтрахт из Кубка Германии.
Другие топ-события
Франкфуртский Айнтрахт подтвердил возвращение Йовича из Испании. Марсельский Олимпик объявил о переходе Лиролы – трансфер поможет Милану продать своего защитника.
Диего Симеоне стал лучшим тренером десятилетия – Моуринью не нашлось места в топ-3. Тем временем владельцы Манчестер Сити расширили географию футбольного бизнеса.