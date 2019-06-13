Главные новости футбола 12 июня: Шахтер назначил нового главного тренера, Реал подписал очередную звезду

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 июня.

Украина

Шахтер официально назначил нового наставника – им стал португальский специалист Луиш Каштру. Он уже определился со штабом, который будет тренировать "горняков". Каштру признался, что имел несколько предложений, но после приглашения из Украины – сомнения отпали. А также назвал свою первую цель в Шахтере. Мы объясняем, почему это назначение рискованное и интересное.

Сегодня состоялось заседание украинской Премьер-лиги – клубы согласовали ряд важных решений: проголосовали за сохранение Олимпика в элите и внедрение VAR. Стало известно, когда система видеоповторов появится в Украине. УПЛ ввела плей-офф за место в Лиге Европы.

Динамо и Шахтер сыграют за Суперкубок Украины 28 июля – в этот же день стартует УПЛ. Утверждены матчи первого круга сезона 2019/20 – Классическое состоится в 3-м туре. Волынь получила техническое поражение в матче с Карпатами, Тлумака наказали дисквалификацией.

Европа

Мадридский Реал официально подписал очередного ценного новичка – левого защитника Ферлана Менди. Кроме этого, "сливочные" презентовали Луку Йовича перед болельщиками на Сантьяго Бернабеу. Атлетико пролил свет на будущее Антуана Гризманна – уже три месяца руководству известно, что форвард перейдет в Барселону.

Александр Зинченко продлит контракт с Манчестер Сити – известен срок нового соглашения. Манчестер Юнайтед официально завершил трансфер Дэниэла Джеймса. Паулу Фонсека обживается в Роме – он хочет перетащить в Рим не только игроков Шахтера, но и пригласить Фреда.

ЧМ-2019 U-20

Сборная Украины накануне вышла в финал чемпионата мира, обыграв Италию. Издевательства VAR, неудачная шутка и украденная победа – тамошние СМИ в ярости из-за победы нашей команды. Соцсети также горячо отреагировали на успех молодежки: "Надеюсь, у Конституционного суда тоже есть VAR".