Главные новости футбола 12 июня: Лунин подвигами вернулся из карантина, Ювентус выбил Милан из Кубка Италии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 июня.

Наши за границей

Андрей Лунин стал главным героем Овьедо в парадоксальном матче, которым вернулся к игре в Испании. Украинец совершил 4 сейва, отстоял на "ноль" и спас для своей команды ничью. "Нам остается еще подставить задницу": Романа Зозулю и Ко "ограбили" в Мадриде – тренер слетел с катушек.

Юрий Яковенко отметился голом за Эсбьерг – сумасшедший тайм с 5 мячами и ассистом от экс-голкипера Арсенала. Артем Кравец с Кайсериспором фантастически проиграл Фенербахче – роскошные голы и драма в концовке.

Александр Зинченко попал в символическую сборную популярного издания – украинцу нашлось место в команде звезд. Марьян Швед выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры – он не хочет в Карпаты и интересует европейские клубы.

Европа

Ювентус расписал ничью с Миланом в первом матче после карантина – "бьянконери" вышли в финал Кубка Италии. Роналду не реализовал пенальти, а Ребич получил удаление за жестокое кунг-фу – смотрите видеообзор матча.

РБ Лейпциг обыграл "обезглавленный" Хоффенхайм благодаря двум голам воспитанника Барселоны. Ольмо сказочным дублем за две минуты заставляет Барселону кусать локти и приближает "быков" к Лиге чемпионов.

Набирает ход Примера: Валенсия в большинстве не удержала победу над Леванте, Хетафе сенсационно уступил Гранаде. Все матчи Лиги чемпионов примет один город.

Украина

Сергей Ребров возглавит Динамо вместо Фенербахче, если киевляне пролетят мимо Лиги чемпионов. Появились слухи, что Теодорчик может вернуться в Динамо, однако нам из собственных источников стало известно, что у поляка лишь один вариант для камбека.

Сегодня состоится суперматч в Премьер-лиге – Заря принимает Динамо. Киевляне получили результаты ПЦР-тестов на коронавирус и объявили заявку на матч. Виктор Скрипник прокомментировал интерес Вердера к Михайличенко. Вскоре на сайте появится анонс битвы за Лигу чемпионов.

Между тем УАФ официально определилась с судьбой сезона Первой и Второй лиг.