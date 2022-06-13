Украина

Сборная Украины готовится к матчу с Ирландией. В общую группу вернулись три футболиста, которые не играли против Армении. Украина U-21 победила Армению – команда Ротаня наказала за пророссийские возгласы и ждет плей-офф отбора Евро-2023.

Шахтер озвучил свою позицию по поводу места проведения УПЛ. Роберто Де Дзерби еще не определился с будущим в Шахтере.

Трансферы

Виктор Цыганков может заменить Мане в Ливерпуле – англичане рассчитывают по дешевке забрать звезду Динамо. Андрей Ярмоленко провел переговоры с представителями Бешикташа.

Додо завершает трансфер в Серию А. Шахтер согласовывает переход своего легионера в клуб АПЛ. Челси может помочь Лунину остаться в Реале, переманивая голкипера, которого хочет Мадрид.

Мир

Андреа Пирло официально возглавил турецкий клуб. Зинедин Зидан отказался возглавлять ПСЖ – парижане нашли вынужденный эконом-вариант.

Испания уверенно победила Чехию, возглавив свою группу в Лиге наций. Швейцария выстрадала победу над Португалией благодаря чудесам голкипера. Холанд обыграл Швецию и тянет Норвегию в элиту Лиги наций.