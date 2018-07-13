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Главные новости футбола 12 июля: Конте уволен из Челси, Шахтер и Бешикташ разошлись ничьей

07:00 12 Читати українською
Главные новости футбола 12 июля: Конте уволен из Челси, Шахтер и Бешикташ разошлись ничьей
Конте уволен из Челси, Шахтер и Бешикташ разошлись ничьей

"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 12 июля.

Трансферы

Барселона нацелилась на хавбека Челси Азара и сделала улучшенное предложение по Виллиану. "Синие" согласовали переход Жоржинью, сумма трансфера составит 57,4 млн фунтов. Ливерпуль предложил Роме 65 млн евро за Алиссона. Защитник Клеман Лангле продолжит карьеру в Барселоне, также "блаугранас" представили хавбека Артура.

Вест Хэм согласовал с Лацио переход Фелипе Андерсона, игрок вскоре прибудет в Лондон. Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Реалом по трансферу Бэйла.

Украина

Пасиенсия, которым интересовалось Динамо перешел в Айнтрахт. Мадридский Реал представит Лунина на следующей неделе. Андрей Ярмоленко уже обсудил с Пеллегрини свою роль в Вест Хэме. Александр Зинченко может перейти в Фулхэм.

Шахтер и Бешикташ не выявили сильнейшего в товарищеском матче, смотрите видеообзор поединка.

Другие новости

Челси уволил Антонио Конте, ожидается, что на его место придет Маурицио Сарри, который возглавлял Наполи. Хорватский защитник Домагой Вида извинился за "Слава Украине!" в эфире российского телеканала, зато Огнен Вукоевич заявил, что ему не за что просить прощения.

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