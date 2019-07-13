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АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Главные новости футбола 12 июля: Гризманн перешел в Барселону, Коноплянка и Малиновский приближаются к новым клубам

07:00 49 Читати українською
Главные новости футбола 12 июля: Гризманн перешел в Барселону, Коноплянка и Малиновский приближаются к новым клубам
Главные новости футбола 12 июля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 июля.

Европа

Антуан Гризманн официально перешел в Барселону, однако эпопея не заканчивается. Атлетико заявил, что каталонцы не доплатили впечатляющую сумму за француза. Барселоне якобы грозит суд, ведь "матрасники" имеют документы, доказывающие неправомерность трансфера. На этом переходе серьезно заработает еще один клуб. Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне.

Зинедин Зидан неожиданно покинул Реал на сборах в Канаде – партнеры Лунина были в шоке. "Сливочные" приготовили космическую сумму за Погба – клуб ожидает первый шаг от Поля. Знаменитый Питер Крауч объявил о завершении карьеры.

Аякс согласился продать Маттейса Де Лигта в Ювентус, молодой защитник даже не полетел на сборы с голландцами. "Старая синьора" выкупила защитника Дженоа за 26 млн евро и сразу отдала его в аренду. Интер официально объявил о трансфере Николо Бареллы.

Наши за границей

Игроки сборной Украины приближаются к новым клубам. Евгений Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче – турецкие СМИ назвали зарплату вингера. Аталанта снова вернулась к варианту с Русланом Малиновским и увеличила предложение за хавбека – о трансфере могут объявить на следующей неделе. Генк на замену украинцу подписал сына легенды Реала и Барселоны.

Андрей Ярмоленко с классным финтом и худшим баллом – английские СМИ оценили камбэк вингера, которого Вест Хэм ждал 9 месяцев. Артем Довбик помог своей команде победить в первом туре чемпионата Дании. Украинского дерби не получилось – Юрий Яковенко травмировался на предматчевой тренировке.

Украина

Шахтер вернулся с завершающих иностранных сборов. Густаво Бланко Лещук попросил "горняков" отпустить его в Малагу. Давит Хочолава заинтересовал французскую Тулузу, но не хочет продолжать карьеру во французском клубе.

Лучший бомбардир молодежной команды Динамо перейдет в Десну. Хавбек киевлян находится на просмотре в Колосе. Проблемный легионер вернулся в Динамо и тренируется с молодежной командой. Карпаты потеряли очередного защитника.

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Барселона объявила дату презентации Гризманна
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