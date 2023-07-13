Украина

Суд не удовлетворил апелляцию Андрея Павелко – президент УАФ продолжит пребывание в СИЗО. А генсек УАФ не явился на суд и загадочно исчез.

Динамо вырвало ничью с Янг Бойз на сборах. Андрей Ярмоленко красиво возил чемпионов Швейцарии, но дырявая оборона все испортила.

Шахтер получит компенсацию за Манора Соломона – львиную долю выплатит ФИФА. Евгений Селезнев продолжит карьеру в СК Днепр-1, но уже в роли менеджера.

Георгий Судаков после Евро-2023 подорожал сразу на 4 млн евро – Transfermarkt обновил цены на игроков сборной Украины U-21.

Наши за границей

Жирона подпишет конкурента для Виктора Цыганкова из системы Манчестер Сити. Новый тренер Брюгге озвучил главное требование к Роману Яремчуку. Максим Коваль в Лиге чемпионов проиграл румынам. Интер официально освободил одно место для Анатолия Трубина.

Мир

Барселона официально объявила о переходе нападающего сборной Бразилии. Харри Кейн выбрал между Баварией и ПСЖ – теперь покупателям нужно уговаривать "монстра переговоров". Астон Вилла за серьезные деньги подписала полуфиналиста ЛЧ и победителя ЛЕ. Клубу Роналду запретили регистрировать новичков.