Главные новости футбола 12 февраля: Динамо U-19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА, основа пропустила 4 мяча в спарринге

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 февраля.

Украина

Киевское Динамо уступило казахскому Тоболу в контрольном поединке – видео голов и обзор спарринга.

Тем временем WADA может ускорить рассмотрение дела Беседина – представители игрока убеждены в его невиновности. Руководство Динамо ответило на упреки о жалких зарплатах игроков – столичный клуб обвинил популярное издание в преступлении.

Между тем СК Днепр-1 пригласил экс-ассистента Сарри по рекомендации Шевченко и обыграл Александрию благодаря голам динамовцев – оба клуба провели по две игры за день.

Европа

Киевское Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА. Тренер Динамо U-19 Игорь Костюк прокомментировал вылет команды из турнира.

В Кубке Италии Наполи одержал сенсационную выездную победу над Интером в первом полуфинале. В свою очередь Атлетик обыграл Гранаду и сделал весомую заявку на финал Копа дель Рей.

Другие топ-события

Андрей Лунин получил приз как лучший игрок месяца. А Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком Альбасете – известна зарплата.

Туринский Ювентус продлит контракт с 35-летним ветераном. Зато Поль Погба рассчитывает вернуться к дерби Манчестера – чемпион мира еще не появлялся на поле в 2020-м.