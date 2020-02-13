toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости футбола 12 февраля: Динамо U-19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА, основа пропустила 4 мяча в спарринге

07:00 5 Читати українською
Главные новости футбола 12 февраля: Динамо U-19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА, основа пропустила 4 мяча в спарринге
Главные новости футбола 12 февраля: Динамо U-19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА, основа пропустила 4 мяча в спарринге

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 февраля.

Украина

Киевское Динамо уступило казахскому Тоболу в контрольном поединке – видео голов и обзор спарринга.

Тем временем WADA может ускорить рассмотрение дела Беседина – представители игрока убеждены в его невиновности. Руководство Динамо ответило на упреки о жалких зарплатах игроков – столичный клуб обвинил популярное издание в преступлении.

Между тем СК Днепр-1 пригласил экс-ассистента Сарри по рекомендации Шевченко и обыграл Александрию благодаря голам динамовцев – оба клуба провели по две игры за день.

Европа

Киевское Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА. Тренер Динамо U-19 Игорь Костюк прокомментировал вылет команды из турнира.

В Кубке Италии Наполи одержал сенсационную выездную победу над Интером в первом полуфинале. В свою очередь Атлетик обыграл Гранаду и сделал весомую заявку на финал Копа дель Рей.

Другие топ-события

Андрей Лунин получил приз как лучший игрок месяца. А Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком Альбасете – известна зарплата.

Туринский Ювентус продлит контракт с 35-летним ветераном. Зато Поль Погба рассчитывает вернуться к дерби Манчестера – чемпион мира еще не появлялся на поле в 2020-м.

blog_ava
Динамо – Тобол – 2:4 – видео голов и обзор матча
00:25
190
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
29
мин
Милан
21:45
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук