Динамо

Динамо выстрадало победу над РФШ, не создав ни одного момента. Впрочем, Игорь Суркис доволен работой Александра Шовковского с Динамо на сборах. Андрей Ярмоленко вернулся в общую группу, пробыв вне игры 5 месяцев.

Лунин

Андрей Лунин подписал длинный контракт с Реалом и еще раз рискнет бросить вызов Куртуа. Автобус Реала с украинцем попал в ДТП по дороге на матч Лиги чемпионов. Будущий соперник выделил сильные стороны Лунина перед матчем РБ Лейпциг – Реал.

Другие новости

Челси без Михаила Мудрика вырвал победу над Кристал Пэлас. Ювентус потерпел второе поражение подряд, проиграв Удинезе дома. Судьба Хави в Барселоне зависит от одного матча – тренера могут выгнать посреди 1/8 ЛЧ.