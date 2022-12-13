Чемпионат мира

Сегодня на Мундиале состоится первый полуфинал – Аргентина против Хорватии. Анонс матча в скором времени появится на сайте. Разозлил Месси в "самом грязном" матче в истории – авторитетный арбитр больше не будет судить на ЧМ-2022.

Неймар приписал поражение Бразилии на ЧМ-2022 высшим силам и вспомнил конфликты с Тите. А еще наехал на игрока сборной Бразилии, который не забил пенальти Хорватии, обнародовав их переписку. Карло Анчелотти согласился возглавить "селесао", но только полгода спустя.

Сборная Англии начала поиск замены Саутгейта – известны 4 кандидата на должность наставника "трех львов". Испания официально представила нового тренера.

Андрей Шевченко

Шевченко может возглавить участника плей-офф ЧМ-2022 – сборная Польши отказалась продлить контракт с главным тренером. Андрей Николаевич, по слухам, хотел стать президентом Динамо и даже нашел инвесторов для киевского клуба.

Шахтер

Шахтер не планирует продлевать контракт с ветераном и уже нашел игрока сборной Украины на замену. Защитник Шахтера может остаться в Реале, на что и надеется легендарный Рауль.

Мудрик остается приоритетной целью Арсенала – Артета получит необходимые средства для трансфера украинца. Представители Шахтера провели переговоры по Михаилу, имея 4 претендентов на игрока.