Главные новости футбола 12 августа: УАФ утвердила 2 спарринга Украины, Реал определился относительно будущего Лунина

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 августа.

Украина

Сборная Украины проведет две товарищеские встречи осенью – известны соперники. Стоит отметить, что подопечные Шевченко сыграют один поединок в городе, который еще не принимал матчей национальной команды.

Динамо активно готовится к ответном матче квалификации ЛЧ против Брюгге. Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча, а также прокомментировал будущее одного из молодых талантов киевлян.

Нидерландский АЗ сменил место проведения матча Лиги Европы против Мариуполя.

Футбол 24 подготовил для Вас мнение известного эксперта относительно главных событий 3-го тура УПЛ.

Европа

В Барселоне заметили юриста Неймара, похоже, громкий трансфер все еще может состояться.

Все главные события прошлого евровикенда собраны в материале Футбол 24. Особый акцент сконцентрировано на действиях наших легионеров.

Двое игроков Арсенала недавно пострадали от нападения грабителей, ситуация повернулась так, что сейчас они вынуждены находиться под охраной и эвакуировать из Лондона свои семьи.

Украинцы за рубежом

Реал очень активно ведет себя на трансферном рынке, вот и дошли руки мадридцев к Андрею Лунину. Голкиперу сборной Украины нашли место в другом клубе Ла Лиги.

На десерт Футбол 24 подготовил для вас традиционную горячую рубрику, где можно узнать, чем жили украинские легионеры, и не только, в течение последней недели.