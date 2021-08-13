Украина

Сергей Ребров публично объяснил ситуацию со сборной Украины. Как известно, тренер Аль-Айна претендует на пост наставника "сине-желтых", но не может согласовать разрыв контракта со своим клубом.

Сборная Украины сдала позиции в рейтинге ФИФА – не спас даже четвертьфинал Евро-2020. Правда, наша национальная команда удержалась в топ-25.

Украина – Франция: стартовала продажа билетов на матч квалификации к ЧМ-2022. "Сине-желтые" примут чемпионов мира 4 сентября на НСК Олимпийский. А вот в еще одном матче Украина, к сожалению, будет без поддержки.

Еврокубки

Состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций и Лиги Европы. Ковалевский Колос вылетел из еврокубков еще во вторник, а вот луганская Заря в четверг получила соперника в раунде плей-офф ЛЕ.

В Лиге конференций было жарко. Украинские команды в четверг не играли, зато наши футболисты вышли на поле за другие команды. Фиаско российских клубов и все результаты дня вы можете посмотреть здесь.

Мир

Челси подписал Ромелу Лукаку. Интер получит 115 млн евро, что является рекордным трансфером в истории лондонского клуба, а сам нападающий заключил 5-летний контракт.

ПСЖ хочет собрать Роналду с Месси в одной команде. Правда, такой вариант парижане рассматривают только в следующем году. Тем временем Лионель Месси провел первую тренировку с новой командой и уже гоняет звездных партнеров.

Александр Зинченко – самый "бедный" игрок Манчестер Сити. По крайней мере, в этом убеждают английские СМИ, которые обнародовали зарплаты футболистов "горожан".